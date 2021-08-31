Веллингтон, 31 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3 у берегов архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

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По ее данным, эпицентр землетрясения находился по координатам 29,9594 градуса южной широты и 177,515 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Южной Корее. Его очаг находился в 62 километрах к западу от острова Согёкрёльби на глубине 15 километров. Пострадавших не было.