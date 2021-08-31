Оренбург, 31 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2021 года произошло свыше 7 тыс. пожаров. Из-за них погибли 79 человек, в том числе три ребенка, травмы получили 95 человек, в том числе девять детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

LoggaWiggler Пожар

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост количества пожаров составил 30%, гибели людей — 1%, травмированных — 6%.

Среди причин возгораний лидером названо неосторожного обращение с огнем. Из-за этого произошло 5382 пожара, погибли 50 человек и травмы получили 32 человека.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, например, не курить в постели, не выбрасывать непотушенный окурок в мусорную корзину, на пол или с балконов квартир.