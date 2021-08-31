Омск, 31 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в Омской области продлён до 30 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Павел Редин ИА Красная Весна Одноразовые защитные маски

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В Омской области сохраняются действующие ограничения, санитарные предписания и масочный режим.

По оценкам властей, эпидобстановка в регионе постепенно стабилизируется, но остаётся напряжённой. Резерв свободных ковидных коек в госпитальной базе на сегодняшний день оценивается в 19,8%.

Жителей Омской области призывают привиться от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 августа в регионе выявлено 72 885 носителей коронавируса, выздоровели 53 022 человека, скончались 1976 ковид-пациентов.