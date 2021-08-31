Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Югре жители многоквартирных домов задолжали за капремонт почти два миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта.

Капремонт

На 1 августа 2021 года за всё время действия программы капремонта жителям ХМАО было начислено 21 млрд 157 млн рублей. Но собственники жилья оплатили лишь 19 млрд 321 млн рублей. Долг составил 1 млрд 943 млн рублей. Однако за последний год долг югорчан перед фондом сократилась более чем на 108 млн рублей. Собираемость взносов в фонд в среднем по Югре она составляет 91,3%.

В должниках перед фондом, в основном, жители Сургута — 550 млн рублей, Нижневартовска — 497 млн рублей, Нефтеюганска — 101 млн рублей, Ханты-Мансийска — 94 млн рублей и Сургутского района — 92 млн. рублей. Хотя собираемость по взносам на капремонт во всех данных муниципалитетах составляет 90% и более. В среднем по Югре она составляет 91,3%.