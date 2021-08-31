Самара, 31 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Фестиваль «Рок над Волгой» в Самарской области восстановят как только это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе. Об этом 30 августа сообщил областной губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире из центра управления регионом.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

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«Мы готовы были восстановить его в прошлом году, организаторы внесли артистам авансы за выступления, но пандемия разрушила планы, и никто не будет рисковать. Как только позволит эпидемиологическая остановка обязательно восстановим! Эта та самая молодежная движуха, которая нужна региону», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области отменили фестиваль «Метафест 2021».