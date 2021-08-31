Чита, 31 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 31 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привит уже 317 301 человек (+1658). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Завершили вакцинацию 284 145 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной) — +3279 за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 30 августа 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составило 63 779, причём 552 из них обнаружили за минувшие выходные (28−29 августа 2021 года).

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