Якутск, 31 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Томпонском районе Якутии введён режим ЧС. 30 августа там размыло два участка региональной автодороги «Яна», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в управлении ГИБДД МВД по республике.

Yarnews.net Размытая дорога

Читайте также: Дорогу между Якутском и Магаданом перекрыл селевой поток

Из-за размыва дорожного полотна после дождей прекращено движение всех типов транспортных средств. Дорога перекрыта на участке протяжённостью 10 километров. Восстанавливают проезд шесть человек и четыре единицы техники.

По информации телеграм-канала ArcticPost, также размыта федеральная автодорога «Колыма», на неё сошёл сель. Прекращение дорожного сообщения сделало невозможным доставку топлива для котельных к отопительному сезону в село Тополиное.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа участок федеральной трассы «Колыма» в Якутии был закрыт для движения автомобилей из-за схода селя. Проезд восстановили в течение суток.