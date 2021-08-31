Чебоксары, 31 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику колонии за передачу осуждённому сим-карт, боксёрской капы и скакалки, а также взыскана сумма незаконно полученных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Бывшему сотруднику ФКУ «Исправительная колония № 9» управления ФСИН по Чувашии решение суда назначен условный срок в июне 2021 года. Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела получил 17 тыс. рублей взятки за незаконную передачу осуждённому восемь сим-карт, семь флеш-карт для мобильных телефонов и 12 считывателей для них, а также одной боксёрской капы и скакалки.

Прокуратура Чувашии направила в суд иск о взыскании с осуждённого незаконно полученных 17 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск, решение суда ещё не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СКР по Чувашии отмечали, что в республике увеличилось число уголовных дел коррупционной направленности, при этом чаще всего должностные лица берут взятки.

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