Кемерово, 31 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 29 153 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 6051 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Только за за последнюю неделю по поводу присасывания клещей к медикам обратились 247 человек, в том числе детей — 57.

В ведомстве уточнили, что с подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 280 человек. Зарегистрирован один больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», 33 больных с диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит», 53 больных с диагнозом «Клещевой боррелиоз».