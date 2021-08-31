Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Бурятии завершилась сельскохозяйственная микроперепись. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего в республике насчитывается 133,3 тыс. личных подсобных хозяйств, 1406 фермерских хозяйств, 152 сельскохозяйственных организаций.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Овцы

При этом традиционной отраслью остаётся овцеводство. По данным Бурятстата, к январю 2021 года поголовье овец насчитывало 266 тыс. голов, что на 3% больше, чем год назад.

«В основном овец разводят крестьянские (фермерские) хозяйства (120 тыс. голов), 91 тыс. овец содержатся в личных подворьях, 55 тыс. — в сельхозорганизациях», — отметили в службе статистики.

Численность поголовья овец по итогам микропереписи 2021 года станут известны в ноябре. А окончательные итоги будут опубликованы лишь в конце 2022 года.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2021 года поголовье северных оленей составило 970 голов и увеличилось за год на 160 голов или на 20%.