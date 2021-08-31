Самара, 31 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. По десять тысяч рублей получат все медицинские работники в Самарской области. Об этом 30 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире из центра управления регионом.

Цитата из кф «Броненосец Потёмкин». реж. Сергей Эйзентшейн. 1925. СССР Врач

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«Хочу поблагодарить всех медработников. Не только врачей, но средний и младший медперсонал. Всем выплатим по 10 тысяч рублей. Врачи на передовой. Им тяжелее всего приходится. Надеюсь, все жители это решение поддержат», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по десять тысяч рублей также будет выплачено выпускникам средне-специальных учебных заведений и 11-х классов Самарской области, которые поступили в учебные заведения области.