Чита, 31 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Министерство финансов Забайкальского края направило средства «Дальневосточной субсидии» на приобретение фельдшерско-акушерских пунктов для сёл Газимуро-Заводского района. Как пояснил 31 августа первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер, модульные конструкции приобретут для установки ФАПов в сёлах Тайна, Трубачево и Газимурские Кавыкучи Газимуро-Заводского района.

Rkursk.ru ФАП

«На эти цели по плану социального развития центров экономического роста региональный Минфин направил 23 миллиона рублей», — подчеркнул чиновник.

В министерстве финансов Забайкалья добавили, что на текущий момент на приобретение модульных конструкций по «дальневосточной субсидии» минфин выделил из бюджета свыше 94 миллионов рублей.

Всего в 2021 году в бюджете Забайкальского края на приобретение 12 ФАПов и четырёх врачебных амбулаторий предусмотрено 224 миллиона рублей. Медицинские учреждения по плану социального развития центров экономического роста установят в девяти районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край в рамках стартовавший в России программы по модернизации первичного звена системы здравоохранения получит 967 миллионов рублей.

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