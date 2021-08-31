Оренбург, 31 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Оренбургская область оказалась среди 12 регионов России с самым дешёвым «набором первоклассника». Такую информацию опубликовал Росстат.

Rosstat.gov.ru Стоимость «набора первоклассника»

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Комплект школьного набора в Оренбуржье в 2021 году стоит от 10 040 до 13 000 рублей. В этом школьный набор для мальчиков подорожал на 4,1%, для девочек — на 3,9%.

Дешевле всего школьный набор в Орловской области — 10 039, 43 рублей, самый дорогой — в Чукотском автономном округе (21 583,72 рубля).

Школьный набор для мальчика стоит 19,6 тыс. рублей, для девочки — 24,1 тыс. рублей. При гардероб первоклассника включает девять наименований, а первоклассницы — 11. Также в набор входят канцтовары. Отдельно считаются дополнительные товары и услуги: цифровые устройства, цветы и дополнительное образование.

Как подчеркнули в Росстате, «Набор школьника» формируем из средних цен на товары и услуги по России и в регионах за июль 2021 года. Во время посещения магазинов в 282 городах во всех регионах страны и фиксировали цены на популярные модели одежды и обуви из школьного набора. При этом товары должны были соответствовать определенным требованиям.