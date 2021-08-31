Пекин, 31 августа 2021, 07:11 — REGNUM Все иностранные суда, заходящие в территориальные воды Китая, с 1 сентября будут обязаны предоставлять Управлению морской безопасности КНР более подробную информацию о себе, в том числе о находящихся на борту грузах. Об этом 31 августа сообщает газета South China Morning Post.
По её информации, целью нововведений является повышение безопасности судоходства. Для этого судовладельцам необходимо предоставлять сведения, касающиеся идентификации судов, позывных, местоположения и наличия на борту опасных грузов. Под действия новых требований попадают подводные лодки, атомные суда, суда и плавучие сооружения с радиоактивными грузами, нефтью, химикатами, сжиженным газом и другими опасными веществами на борту, а также иные суда, нахождение которых в территориальных водах КНР может представлять угрозу безопасности морского судоходства. При игнорировании этих требований, морская администрация КНР вправе применить «соответствующие законы, постановления и правила».
Отмечается, что новые правила будут распространяться и на ту часть акватории Южно-Китайского моря, которая является предметом территориальных споров между КНР и соседними странами, в том числе Вьетнамом и Филиппинами.
Напомним, что в регионе в последние месяцы усилилось присутствие военных кораблей США, не признающих территориальные претензии Катая и проводящих морские «операции по обеспечению свободы навигации» в этих водах.
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