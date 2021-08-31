Пекин, , 07:11 — REGNUM Все иностранные суда, заходящие в территориальные воды Китая, с 1 сентября будут обязаны предоставлять Управлению морской безопасности КНР более подробную информацию о себе, в том числе о находящихся на борту грузах. Об этом 31 августа сообщает газета South China Morning Post.

Территориальные споры в Южно-Китайском море VOA

По её информации, целью нововведений является повышение безопасности судоходства. Для этого судовладельцам необходимо предоставлять сведения, касающиеся идентификации судов, позывных, местоположения и наличия на борту опасных грузов. Под действия новых требований попадают подводные лодки, атомные суда, суда и плавучие сооружения с радиоактивными грузами, нефтью, химикатами, сжиженным газом и другими опасными веществами на борту, а также иные суда, нахождение которых в территориальных водах КНР может представлять угрозу безопасности морского судоходства. При игнорировании этих требований, морская администрация КНР вправе применить «соответствующие законы, постановления и правила».

Отмечается, что новые правила будут распространяться и на ту часть акватории Южно-Китайского моря, которая является предметом территориальных споров между КНР и соседними странами, в том числе Вьетнамом и Филиппинами.

Напомним, что в регионе в последние месяцы усилилось присутствие военных кораблей США, не признающих территориальные претензии Катая и проводящих морские «операции по обеспечению свободы навигации» в этих водах.

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