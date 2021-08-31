Иркутск, 31 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 31 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4551 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 98 164 человека (+393 за минувшие сутки).

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Госпитализированы 2171 (-89 за сутки). Выздоровели 84 156 пациентов (+595 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 417 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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