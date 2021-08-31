Стокгольм, 31 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза. Такой ответ главы МИД Швеции содержится в письме шведскому депутату Маркусу Вихелю, который ранее интересовался состоянием отношений Москвы и Стокгольма.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — цитирует RT шведского министра.

Анн Линде отметила также, что для преодоления «проблем» в отношениях с Москвой европейским столицам необходимо выработать «долгосрочный и принципиальный подход» к работе со всеми заинтересованными сторонами, включая российскую оппозицию.

Ранее глава МИД Швеции сообщала о своём беспокойстве состоянием демократии в России. По её мнению, Москва якобы «неоправданно ограничила» численность миссий наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Напомним, европейские организации сами отказались направить своих наблюдателей в Россию после того, как Москва из-за ситуации с коронавирусом отказалась расширить стандартную квоту, действующую в предыдущие годы.