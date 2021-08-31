Село Владимировка, Амурская область, 31 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Приамурье считают урон, нанесённый паводком региону, а также приводят в порядок дома и участки, с которых ушла вода. Выплаты за повреждённое водой жильё одобрены 296 амурчанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе правительства региона.

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30 августа одобрение на получение компенсаций получили ещё 60 человек. Деньги, которые им перечислят, они потратят либо на ремонт прежнего жилья, либо на покупку нового, если дом восстановлению не подлежит.

За сутки в регионе просушены 26 домов (всего с начала паводка — 363), откачана вода из 11 жилых строений (всего — 115). Очищены 273 приусадебных участка, продолжается ремонт печей. Минсельхоз области завершает сбор документов о погибших посевах злаков и овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье остаются подтопленными семь домов в селе Владимировка и 250 придомовых территорий в 15 населённых пунктах региона. Не освободились от воды 10 участков автомобильных дорог.