Самара, 31 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. По десять тысяч рублей получат выпускники 11-х классов и средне-специальных учебных заведений Самарской области, поступившие в учебные заведения региона. Об этом сообщил глава области Дмитрий Азаров в прямом эфире из центра управления регионом.

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«Выплату ребята получат в том случае, если они приняли решение продолжить образование в вузах и ссузах на территории нашего региона. Мы предложили эту выплату, чтобы обратить внимание выпускников на наши вузы и ссузы», — заявил Азаров.

Сообщается, что соответствующее заявление можно будет подавать после опубликования приказа о зачислении выпускника в высшее учебное заведение или ссуз.

Форма для заполнения заявления доступна на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики.