Чебоксары, 31 августа, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Чебоксарах родители смогут присутствовать на торжественных линейках, если они состоятся на открытых площадках. В пяти школах, где продолжается капитальный ремонт, старшеклассники начнут учиться дистанционно, сообщает мэрия чувашской столицы.

ИА REGNUM У школы в Чебоксарах

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В администрации заявляют, что 1 сентября праздничные линейки рекомендовано проводить по классам или параллелям. В мэрии уточняют, что в торжествах смогут принять участие родители, «если погода позволит провести линейки на открытом воздухе». Если будет дождь, то День знаний дети отметят в классах, куда «доступ для родственников будет запрещён».

Чиновники ссылаются на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Как и в прошлом году, школьники будут проходить утренний «фильтр» и учиться в закреплённом за классом кабинете.

В семи школах, где продолжается капитальный ремонт, меняются место и формат учёбы. Ученики начальных классов школ №№ 12, 24, 28, 30, 31 сядут за парты в соседние школы, а среднее и старшее будут учиться на время ремонта в дистанционном формате. Учащиеся школ №№ 27 и 63 будут учиться в других образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, первый урок в Чебоксарах будет посвящён присвоению городу статуса «Город трудовой доблести» и вкладе чебоксарцев в Победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в Чувашии 1 сентября откроются более 400 школ, за парты сядут свыше 145 тыс. детей. Ранее предполагалось, что из-за ремонта не смогут открыться 16 школ, сейчас их число достигло 17. Ранее в аппарате главного федерального инспектора по республике отмечали, что ремонт в ряде школ идёт с отставанием от графика из-за дефицита рабочей силы и оборотных средств.