Чадан, Тыва, 31 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Туве правоохранители объявили в розыск водителя автомобиля УАЗ, который скрылся после наезда на двух несовершеннолетних девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл вечером 29 августа на 1019 км автодороги Р-257 «Енисей».

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Подозреваемый двигался в восточном направлении и сбил пересекавших дорогу школьниц города Чадан 2009 и 2011 года рождения. Не оказав помощь пострадавшим, водитель уехал с места происшествия.

«В результате ДТП несовершеннолетние с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение Дзун-Хемчикского межрайонного медицинского центра», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, в момент происшествия девочки были одни, без сопровождения взрослых. Стражи порядка просят очевидцев инцидента, а также лиц, владеющих информацией о местонахождении водителя, обратиться в полицию.

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