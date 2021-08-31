Владивосток, 31 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Приморье первый день осени будет солнечным и тёплым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Прошедшие сутки в Приморье сохранялась неустойчивая погода. Местами прошли кратковременные дожди с грозами, наиболее интенсивные на севере. Всего выпало от 1 до 5 мм, на севере 7−13 мм, местами 28 мм. Не смотря на в целом тёплую погоду, синоптики отмечают, что в Дальнереченске 30 августа выпал некрупный град диаметром около 4 мм.

31 августа атмосферное давление продолжит расти — на Приморье распространится гребень континентального антициклона. Погода без осадков, при переменной облачности и слабом ветре воздух прогреется до +20…+27 °С.

1 сентября природа порадует приморцев солнечной погодой. Усилится ночное выхолаживание, минимальная температура в большинстве районов понизится на 1−5 градусов. Несмотря на прохладную ночь, во второй половине дня во Владивостоке и в крае температура воздуха будет +20…+28 °С.

«В День знаний за последние 20 лет во Владивостоке преобладала погода без осадков, минимальная температура +15…+19 °С, максимальная +21…+25 °С. В трех случаях шел сильный дождь. В 2000 году в этот день вылилось 83 мм. В этом году 1 сентября ожидается средне-статистическая погода: солнечно, ночью и утром +13…+16 °С, днем +23…+26 °С», — прогнозируют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области ближайшие дни погода будет неустойчивой. Первый день осени отметится осенней прохладой.