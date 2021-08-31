Новосибирск, 31 августа, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги профилактических мероприятий «Автобус», проходивших с 25 по 27 августа. За три дня инспекторы проверили 710 единиц пассажирского транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

«Выявили более 300 различных нарушений на общую сумму около шестисот тысяч рублей, — уточнили в ведомстве. — Сотрудники отмечают, что в Новосибирской области организаторы перевозок и водители автобусов нередко забывают об ответственности, которая на них возложена и подвергают риску жизнь и здоровье пассажиров и других участников дорожного движения».

Так, к административной ответственности привлечено 19 должностных и девять юридических лиц, 288 водителей автобусов.

Отмечается, что должностные лица чаще всего выпускали на линию неисправный транспорт и допускали водителей без тахографов. В том числе было выявлено 42 нарушения автобусами, осуществляющими организованную перевозку групп детей.