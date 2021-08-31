Москва, 31 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уверен, что численность населения Дальнего Востока можно увеличить до 10 млн человек, но на это потребуются огромные инвестиции, только в строительство жилья и создание инфраструктуры, в сумме порядка 8 трлн рублей. Об этом он заявил в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Чекунков согласился, что увеличить население региона на 0,5 млн человек до 2025 года крайне сложно. Глава Минвостокразвития считает, что Дальнему Востоку с открытием новых производств требуется рабочая сила. Он подчеркнул, что дальневосточники должны получать зарплату больше среднероссийской, но при этом и производительность труда должна быть е в 1,5 раза выше.

«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни. Сегодня мы строим 2,5 млн кв. м нового жилья. Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка 8 трлн рублей», — сказал Чекунков.

Глава Минвостокразвития уверен, что такой проект окупит себя примерно через 25 лет.

«Думаю, при нашей с вами жизни мы увидим население Дальнего Востока более чем 10 млн человек», — сказал министр.

На 1 января 2021 года численность населения Дальнего Востока составляла 8 124 053 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке планируют построить новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица ДФО станет первым городом-миллионником в регионе, рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.