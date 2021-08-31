Чебоксары, 31 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Пляжный сезон в Чебоксарах завершится 1 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

В администрации со ссылкой на начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Валерия Родиона отмечают, что с началом сентября на городских пляжах перестанут дежурить медики и спасатели. В мэрии заявляют, что в этом сезоне удалось спасти 27 утопающим.

После завершения пляжного сезона, 2 сентября, планируется провести выездное совещание на Центральном пляже и обсудить итоги организации отдыха.

Напомним, что 21 июня на Центральном пляже в Чебоксарах утонула 12-летняя девочка. Предварительно правоохранители установили, что она заплыла за буйки, тело нашли через час после происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии внесла в региональный парламент законопроект, вводящий ответственность за купание в запрещённых местах и заплыв за буйки.