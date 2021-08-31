Салехард, , 06:49 — REGNUM На Ямале началось досрочное голосование. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выборы в ямальской тундре Пресс-служба избиркома ЯНАО

Голосование стартовало 29 августа. В нём участвуют избиратели, которые проживают на труднодоступных и отдалённых территориях ЯНАО. Это, в основном, оленеводы и рыбаки.

Члены избиркома добираются до тундровиков на вертолётах Пресс-служба избиркома ЯНАО

К голосованию приступили избиратели из Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского районов, а также посёлка Пельвож. Члены участковых избирательных комиссий добирались до избирателей вертолетами и водным транспортом.

Напомним, в 2021 году в регионе выбирают депутата Госдумы и представителей в Тюменскую областную думу. Основные выборы в регионе пройдут 17, 18 и 19 сентября.