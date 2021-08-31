Благовещенск, 31 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Деятельность ООО «Терекон», которая добывает золото на реке Курумкан, приостановлена по решению суда. Надзорные органы выявили, что золотодобытчик нарушает водоохранное законодательство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе министерства природы Амурской области.

AntonTulskiy Добыча золота

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Вода реки ниже по течению от места добычи была загрязнена взвесями. Их концентрация превышала допустимый уровень. Из реки Курумкан грязная вода текла дальше, в реку Эльга. Селемджинский районный суд квалифицировал действия компании как административное правонарушение. Теперь ООО «Терекон» не имеет права добывать золото в течение трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за загрязнение реки Малый Караурак золотодобывающая компания в Амурской области заплатила 135,344 млн рублей ущерба за загрязнение окружающей среды.