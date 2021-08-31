Южно-Сахалинск, 31 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Пожар в гаражах произошел в Тымовском районе Сахалинской области, 31 августа сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Сообщается, что два гаража загорелись в Тымовском в районе дома № 40 по улице Криворучко. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, к этому времени огнем была охвачена площадь 21 квадратный метр. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Камчатском крае произошли два пожара в гаражах. Один пожар произошел в Петропавловске-Камчатском, другой — в поселке Усть-Камчатск. Возгорания были ликвидированы, пострадавших не было.