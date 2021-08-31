Горно-Алтайск, 31 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 20 689.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске (+7), Шебалинском (+6), Майминском (+5), Кош-Агачском, Турочакском (по 4 новых случая) и Усть-Канском районах (+2).

«За сутки выздоровел 61 пациент. По данным на 31 августа, за весь период в регионе выздоровели 19 292 человека», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за весь период пандемии в республике умерли 350 пациентов с коронавирусом. В 303 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19.