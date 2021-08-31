Благовещенск, 31 августа, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Амурский арбитраж признал обоснованными претензии ФНС России к золотодобывающей компании «Восток золото» и ввёл в отношении нее наблюдение до 17 января 2022 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим был утвержден Денис Мирошниченко — участник ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Ему будут выплачивать 30 тыс. рублей в месяц за счёт средств и имущества должника.

В реестр кредиторов внесли претензии налоговой службы в размере 4 975 179 рублей 69 копеек. В состав долга входят также пени и штрафы по налогам и сборам.

По данным ЕГРЮЛ, компания-должник создана в апреле 2019 года для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Владелец и директор компании — Арман Колян. По итогам 2019 года фирма указала чистую прибыль — 4,935 млн рублей.