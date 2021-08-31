Ленинградская область, 20 декабря, 2013, 10:49 — ИА Регнум. В Сланцевском районе произошел пожар, из которого бойцы на руках вынесли пострадавшего. Об этом сегодня, 20 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области . 19 декабря в 22:55 мск на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного кирпичного дома, расположенного в городе Сланцы. Оперативно к месту происшествия прибыли бойцы 145 пожарной части. На момент прибытия боевых подразделений комната в квартире горела открытым пламенем.

Огнеборцы Михаил Мичурин, Дмитрий Захаров и Юрий Соловьев в составе звена газодымозащитной службы вошли в помещение для поиска людей. "В горящей квартире мы обнаружили двух человек. Женщина признаков жизни не подавала, а на мужчине обгорела практически вся одежда, но он был в сознании. Их вынесли на лестничную площадку и передали врачам скорой помощи", - рассказал командир отделения Михаил Мичурин.

Пожар был ликвидирован в 23:37 мск. В результате происшествия один человек погиб, одного удалось спасти. Обстоятельства и причины пожара выясняются.