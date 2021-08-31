Варшава, 31 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Россия якобы боится союза Варшавы и Киева, считает обозреватель Ежи Любах. Об этом он написал 30 августа в свое статье для польского издания Gazeta Polska Codziennie.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Журналист обвинил РФ в попытках «навязать соседям русские порядки». По его мнению, на это указывают якобы имеющие место «мощные атаки российской пятой колонны на руководство Польши». Любах призвал Украину присоединиться к так называемой инициативе «Трех морей», которая призвана объединять усилия более десятка европейских стран в развитии энергетической, транспортной и цифровой сфер.

Обозреватель выразил мнение, что, если украинская сторона не присоединиться к проекту, то может попасть в зависимость от России и Германии. Он также полагает, что сотрудничество РФ и ФРГ будто бы таит «смертельную опасность» для Украины. Вместе с тем журналист отметил, что Варшава должна вставать на сторону Киева лишь тогда, когда этого требуют польские национальные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что польские и украинские власти пребывают в истерике из-за реализации проекта «Северный поток — 2».