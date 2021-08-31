Владивосток, 31 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершилась реализация проекта «Мы — Дальний Восток» — от улицы Маковского до острова Русский город украсили художественные панно Благовещенска, Улан-Удэ, Биробиджана, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Анадыря. Ещё один мурал посвящен Владивостоку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Над эскизами художественных панно работали художники со всех регионов ДФО, поэтому каждая композиция отражает характер, уникальные природные, исторические и географические особенности региона.

«Впервые проекты по росписи подпорных стен в нашем городе с местными командами художников администрация города реализовывала в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году. Сейчас задача стоит амбициозней, так как Владивосток является столицей Дальнего Востока. Поэтому было принято решение расширить круг художников.Все эскизы муралов — разные, администрация Владивостока их не отбирала и не вмешивалась в процесс создания. Это было основное условие проекта», — добавил инициатор проекта, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа появилось первое художественное панно — «Сахалин и Курилы» украсил улицу Героев-Тихоокеанцев.