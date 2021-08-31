Новосибирск, 31 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы по поводу укусов клещей обратились 15 395 человека (на 23,4% меньше 2020 года). Зарегистрировано 63 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в 2020 году — 85) и 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 97). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«За неделю с 18 по 24 августа 2021 года наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Искитимского района Новосибирской области, в городе Новосибирске — на территории Советского района», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что акарицидные обработки проведены на территории 9072,1 га летних оздоровительных лагерей, парков и кладбищ.