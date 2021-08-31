Екатеринбург, 31 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. На месте снесённого в Екатеринбурге очередного старинного особняка не будут ничего строить. Это пообещал глава города Алексей Орлов.

IvanA Дом в Екатеринбурге Мельникова, 14 1923 года постройки

Речь идёт о доме на улице Мельникова, 14, построенном в начале XX века. Изданию «Вечерний Екатеринбург» Орлов пояснил позицию городских властей.

«На этом месте не планируется ничего строить. Будет создана озеленённая территория в рамках развития улично-дорожной сети», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, дом построили в 1923 году. Активисты несколько лет добивались его сохранения. Тем не менее 14 августа здание уничтожили. Это произошло прямо во время празднования 298-летия Екатеринбурга. Разрушение здания вызвало широкий резонанс.