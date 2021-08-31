Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ в связи с началом учебного года из школ будут перенесены пункты временного пребывания людей, пострадавших от паводка. Соответствующее поручение дал мэр города Игорь Шутенков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Администрация Улан-Удэ Заседание оперштаба по борьбе с паводком Улан-Удэ

Уровень воды в реке Селенга по ситуации на утро 31 августа составил 226 см (+7 см за сутки).

«Понятно, прошли дожди и вот эта волна сначала обрушилась на Наушки, Хоронхой и по законам природы вода все равно покатится на город. Уровень воды будет подниматься», — заявил глава города.

Он призвал жителей низменных участков местностей собрать вещи, остатки урожая, поднять всё ценное выше и готовиться к возможной эвакуации. При этом сегодня будут определены новые точки сбора. В списке пунктов временного пребывания остаются гостиницы, детские загородные лагеря и общежития.