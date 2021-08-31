Владивосток, 31 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Приморье по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медицинские учреждения придёт 71 специалист, в том числе 49 врачей и 22 медработника среднего звена. Каждый из них получит единовременные выплаты до 2 млн рублей — выделено 109 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе правительства региона.

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В 2020 году в медучреждения края трудоустроились 79 медиков.

Так, в этом году 15 специалистов пополнили кадровый состав Октябрьской, Пограничной, Михайловской, Красноармейской, Арсеньевской, Спасской, Анучинской, Дальнегорской, Хорольской больниц. Фельдшеры пришли в ФАПы и отделения скорой медицинской помощи, врачи — в лечебно-диагностические отделения поликлиник и стационаров, а также в участковую службу.

«Студентам и ординаторам, обучающимся по целевому договору, медицинские учреждения выплачивают ежемесячную стипендию в размере от 500 рублей до 7 тысяч рублей», — добавили в минздраве Приморья.

Ежегодно увеличивается и приём абитуриентов в медицинские колледжи. Так, в этом году на бюджетные места поступили 655 ребят, тогда как три года назад набор был чуть более 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках Хабаровского края более 40 молодых врачей пополнили штат терапевтов — выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета ведут приёмы на участках, посещают пациентов на дому.