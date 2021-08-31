Чебоксары, 31 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Чувашии растут показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства. Застройщикам с «раскрытых» счетов эскроу перечислено порядка 16 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в Национальном банке Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM В Чебоксарах

На 1 июля по сравнению с 1 июня количество счетов эскроу для расчётов по договорам участия в долевом строительстве увеличилось с 4764 до 4994, а объем размещённых на них средств возрос с 11,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей.

Количество «раскрытых» счетов эскроу на начало июля достигло 6887. Управляющий банковским отделением Александр Логвинов отмечает, что это наибольший показатель среди регионов Поволжья. По его словам, в июне количество и объём «раскрытых» счетов в Чувашии увеличился на 4%, а по завершённым проектам застройщикам перечислено или направлено на погашение кредитов 15,8 млрд рублей.

В Чувашии действует 42 кредитных договора на общую сумму 11,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2021 года в Чувашии зарегистрировано 3 648 договоров долевого участия, что на 32% больше уровня I полугодия 2020 года. Из них 3376 договоров заключено с использованием счетов эскроу (92%).

Напомним, что за восемь месяцев в Чувашии 4879 квартир общей площадью 321 839 кв. метров. Площадь введённого жилья выросла на 44,3%.