Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Река Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ за сутки поднялась ещё на 7 см. По словам мэра города Игоря Шутенкова, утром 31 августа уровень воды в реке составил 226 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Улан-Удэ Паводок в Улан-Удэ

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В ближайшее время ожидается выход реки на пойму. Напомним, для подтопления низменных участков местности уровень воды должен составить 230 см.

«Сегодня продолжаем подворовой обход жителей Левобережья и начинаем подготовку к дамбированию низменных участков мешками с песком. В первую очередь ими укрепим автомобильную дорогу под Селенгинским мостом, далее забаррикадируем от воды проезды на улицах Урожайная и Судоремонтная», — отметил мэр Улан-Удэ.