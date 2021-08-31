Село Владимировка, Амурская область, 31 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Приамурье остаются подтопленными семь домов в селе Владимировка и 250 придомовых территорий в 15 населённых пунктах региона. Не освободились от воды 10 участков автомобильных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе правительства Амурской области.

Тимин Евгений Паводок

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Дороги подтоплены в шести районах Приамурья. Два села — Александровка и Высокое — отрезаны от автомобильного сообщения. Помогают жителям и устраняют последствия паводка 323 человека и 131 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 10 школьных маршрутов не готовы к перевозке детей из-за паводка. Дорожники региона пытаются оперативно восстанавливать проезд, но не везде это возможно, потому что на некоторых участках ещё стоит вода.