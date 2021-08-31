Массачусетс, США, 31 августа, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Больше 1,37 млрд штук смартфонов могут поставить производители на мировой рынок в 2021 году, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Такой прогноз сделали в International Data Corp.

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Основным драйвером роста эксперты называют перевод устройств на стандарт связи 5G. Рост показателя в стоимостном выражении они не приводят, однако отмечают, что средняя цена продажи смартфона составит $634 (46,5 тыс. рублей).

«2020 год стал провалом из-за пандемии, но все ведущие бренды продолжили реализацию своих производственных планов, с той лишь разницей, что сроки были сдвинуты. Таким образом, мы находимся в точке, где запасы устройств намного больше, чем у компьютеров и оборудования на рынков, и мы видим устойчивость потребительского спроса в последних квартальных результатах», — сказал вице-президент группы IDC Райан Рейт.

В отчёте компании говорится также, что устойчивый рост обеспечат Индия, Япония, Ближний Восток и Африка. В 2022 и 2023 годах IDC прогнозирует дальнейший рост продаж по 3,4% в год.

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