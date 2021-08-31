Богота, 31 августа, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Колумбии в результате взрыва, устроенного 30 августа подразделением преступной группировки «Клан залива» (Clan del Golfo) на северо-западе страны, погибли двое полицейских и ещё двое получили серьёзные ранения. Об этом заместитель начальника полиции Колумбии Гувер Пенилья заявил на странице полиции в Twitter.

Galo Naranjo Полиция Колумбии

Гувер Пенилья «Подразделение «Ричард» преступной группировки «Клан залива» совершило террористическую атаку вблизи населённого пункта Фронтино, в результате которой двое наших полицейских погибли и ещё двое получили ранения».

По данным правоохранителей, взрывное устройство было установлено на дороге, которая соединяет Фронтино с другим населённым пунктом. Погибли 43-летний майор полиции и 40-летний патрульный.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 12 полицейских и двое мирных жителей пострадали при нападении на полицейский участок в колумбийской Кукуте на северо-востоке страны.