Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1777.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах региона в настоящее время лечатся 394 пациента, у 309 из которых заражение коронавирусом осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 52 больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 510 коек: занято — 394, свободно — 116 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,3%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением медиков на дому остаются ещё почти 1,1 тыс. человек.