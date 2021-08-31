Чебоксары, 31 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах в ходе строительных работ в результате взрыва баллона с монтажной пеной ослеп на один глаз рабочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасная зона

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 3 марта 2021 года на одном из строительных объектов в Чебоксарах. Правоохранители установили, что 29-летний каменщик в нарушение правил безопасности и охраны труда поместил баллон с монтажной пеной в ёмкость с горячей водой, что привело к его разрыву. В управлении отмечают, что в результате травму получил стоявший рядом рабочий: у него ослеп правый глаз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

В настоящее время выясняются все детали происшествия, в том числе допрашиваются свидетели, назначена медицинская экспертиза, изучается документация по охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах проводится проверка в связи с пожаром на газопроводе, который произошёл 2 августа 2021 года. По предварительным данным, во время земляных работ ковшом был повреждён действующий газопровод, в результате произошла утечка газа и воспламенение.

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