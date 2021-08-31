Якутск, 31 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Хангаласском районе Якутии коневода ранила медведица. Она напала на него, когда мужчина ходил проверять лошадей. Якутянина спасло ружьё, пишет News.Ykt.Ru.

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Медведица была с медвежатами. Она бросилась на коневода, ранив его в правую руку и бок. Мужчина отпугнул её, выстрелив из ружья, и смог дойти до конебазы. Там для него вызвали санитарный рейс. Глава Хангаласского района Олег Иринеев намерен получить для муниципалитета лицензию на отстрел медведей для регулирования их численности.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Томпонском районе Якутии несколько дней гулял белый медведь, которого нельзя убивать потому, что он занесён в Красную книгу. Хищник находился на окраине посёлка, администрация и местные жители старались его сдерживать на расстоянии от людей собственными силами.