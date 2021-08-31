Кызыл, 31 августа, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Туве правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла утром 29 августа на 83 км автодороги «Кызыл — Сарыг-Сеп».

МВД по Туве Смертельная авария в Туве

По данным ведомства, 37-летний житель Кызыла за рулём автомобиля VW Passat не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием машины в реку. Водитель скончался на месте аварии.

«По базам данных ГИБДД установлено, что мужчина за последние 12 месяцев 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения — за превышение установленной скорости движения транспортного средства», — отметили в ведомстве.

Факт наличия или отсутствия спиртного в крови погибшего будет установлен в ходе судебно-медицинского исследования.