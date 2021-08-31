Ханой, 31 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Церемония открытия одного из этапов Армейских международных игр состоялась на учебно-тренировочной базе в столице Вьетнама Ханое, сообщает пресс-служба Вьетнамской народной армии (ВНА).

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«Вьетнам и Россию традиционно связывают отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, и Министерство национальной обороны Вьетнама всегда поддерживает многосторонние мероприятия, организуемые Минобороны РФ во имя мира, солидарности, дружбы и доверия», — заявил заместитель главы Генштаба ВНА Нгуен Ван Нгиа.

Отмечается, что во Вьетнаме будут проходить этапы «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» в рамках АрМИ-2021. В первом конкурсе примут участие военнослужащие из Вьетнама, Белоруссии, Венесуэлы, Бангладеш, Лаоса и Узбекистана. Во втором будут состязаться команды из России, Вьетнама, Белоруссии, Мали и Лаоса.

Напомним, Армейские международные игры — 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября. В них принимает участие более пяти тысяч военнослужащих и 42 стран мира.