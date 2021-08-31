Новосибирск, 31 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Новосибирская муниципальная избирательная комиссия отклонила ходатайство инициативной группы по отзыву Анатолия Локтя с должности мэра. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

Антон 48048 Анатолий Локоть

«Первое и главное — нет причин для снятия Анатолия Локтя, инициативная группа не смогли предоставить необходимых решений суда, потому что их просто нет, — говорится в сообщении. — Также оказалось, что часть информации о подписантах была не верная. Из представленных данных 1200 человек, комиссия забраковала 279, так как паспортные данные и анкетные данные в них не соответствовали действительности, а информация еще о 21 человеке была продублирована. Кроме того, реальных подписей новосибирцев предоставлено не было».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат горсовета Игорь Украинцев сообщил, что избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Читайте также: Избирком Новосибирска принял документы по отзыву мэра

Позже сам Локоть сравнил сборщиков подписей за его оставку с «сетевиками».