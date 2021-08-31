Параолимпийцы Якутии получат допвыплаты за медали из бюджета региона
Якутск, 31 августа, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Спортсмены из Якутии, которые вернутся с Параолимпийских игр с медалями, помимо федеральных выплат получат ещё региональные. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Михаил Пахомов, пишет News.Ykt.ru.
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От правительства РФ тем, кто заработал золотую медаль, выплатят 4 миллиона рублей, серебряную — 2,5 млн, бронзовую — 1,7 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в параолимпийских играх от Якутии участвуют Степанида Артахинова (стрельба из лука), Анастасия Диодорова (плавание) и Алёна Дмитриева (волейбол). Степанида Артахинова 29 августа завоевала бронзовую медаль на Параолимпиаде в Токио. Третье место она получила по итогам выступления в смешанной команде с лучником из Бурятии Баиром Шигаевым.