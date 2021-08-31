Улаганский район, Алтай, 31 августа, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, с июле скончались жительницы Кош-Агачского и Улаганского районов 73 и 76 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за весь период пандемии в республике умерли 350 пациентов с коронавирусом. В 303 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, 47 носителей умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения SARS-CoV-2.