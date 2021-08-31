Ульяновск, 31 августа, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается количество официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 30 августа в регионе выявлено 280 носителей коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 282 случая заражения. Спад начался с 24 августа, когда за сутки выявлен 291 носитель коронавируса.

Всего в Ульяновской области сделано 1 131 542 лабораторных исследования на наличие SARS-CoV-2. В настоящее время в регионе под наблюдением находится 14 061 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 74 039 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 66 889 пациентов, скончались 2296 человек.